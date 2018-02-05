Парубий назвал кадровые вопросы одним из приоритетов Рады на весеннюю сессию
На текущей сессии Верховная Рада (ВР) должна принять ряд кадровых вопросов, среди которых назначение нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Счетной палаты, а также новый председатель Национального банка (НБУ). Об этом сегодня во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий. "Одна из прерогатив на весеннюю сессию - это и состав ЦИК, это и председатель НБУ, это и уполномоченный по правам человека, это и Счетная палата - это тоже тот план, который мы должны выполнить этой весной", - заявил Парубий. Напомним, Папубий также рассказал, что до конца февраля Верховная Рада Украины может перейти к рассмотрению нового состава Централньої избирательной комиссии. Председатель ВРУ отметил, что сейчас в парламенте еще нет нового представления на кандидатов в состав ЦИК. "Я надеюсь, что представление от президента поступит в ближайшие дни и тут же безотлагательно я представлю всех кандидатов на специальную проверку, также дам поручение комитету, чтобы безотлагательно был рассмотрен данный вопрос на комитете и надеюсь, что мы еще в этом месяце сможем перейти к рассмотрению нового состава ЦИК", - заявил Парубий.