Парубий назвал приоритетные вопросы весенней сессии Рады

Верховная Рада 27 февраля рассмотрит первым вопросом пленарной недели внесение в повестку дня сессии законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время выступления на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине", сообщает корреспондент Укринформа.

"Первым же вопросом, который будет на следующей пленарной неделе (рассматриваться - ред.), это будет предложение включить его (законопроект - ред.) в повестку дня сессии, потом будет рассмотрение на комитете", - отметил спикер.

Он подчеркнул необходимость как можно скорее пройти рассмотрение этого законопроекта и учесть между первым и вторым чтениями рекомендации Венецианской комиссии.

"Хочу вам сказать, что считаю очень важным, чтобы мы смогли учесть те рекомендации Венецианской комиссии, которые мы получили после длительноо анализа", - подчеркнул Председатель ВР.

Кроме того, говоря о приоритетах на весеннюю сессию парламента, он назвал самой главной реформой, которую еще необходимо принять, реформу сектора безопасности. В связи с этим спикер надеется, что парламент в ближайшее время сможет рассмотреть законопроект о национальной безопасности.

"Для нас вопрос безопасности является вопросом No1, и поэтому один из самых первых законов, которые, я считаю, должна принять Верховная Рада - это закон о национальной безопасности, который является результатом многолетней работы и украинского сектора безопасности, и наших международных советников... Я надеюсь, что в ближайшее время этот законопроект будет внесен в повестку дня Верховной Рады Украины и будет рассмотрен", - отметил Парубий.

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Вместе с тем соответствующий законопроект еще не подан на рассмотрение парламента.

Как сообщал Укринформ, в понедельник, 19 февраля, в Киеве постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман отметил, что команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев с 12 по 16 февраля для обсуждения технических аспектов программы реформ, с акцентом, в частности, на проекте законодательства относительно антикоррупционного суда. Как подчеркнул Люнгман, в настоящее время важно, чтобы власть Украины обеспечила неотложное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта относительно антикоррупционного суда и чтобы при этом были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы.

15 февраля Парубий во время встречи в парламенте с группой экспертов МВФ во главе с руководителем миссии МВФ в Украине Рон Ван Роденом прогнозировал принятие парламентом законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" до мая.

На заседании Верховной Рады 18 января депутаты трижды отказалась включить этот законопроект в повестку дня сессии.

22 декабря 2017 года Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект No7440 "О Высшем антикоррупционном суде". В МВФ тогда заявили, что принятие законопроекта в действующей редакции будет означать нарушение Украиной обязательств перед международными партнерами.