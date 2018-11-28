Парубій не дарма відвідав Брюссель - НАТО та ЄС зреагувало

Очільники НАТО Єнс Столтенберг і Європарламенту Антоніо Таяні після зустрічей з Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм оприлюднили заяви, в яких засудили дії Кремля та закликали звільнити українських моряків і кораблі негайно.

Про це повідомляє Інформуправління українського парламенту.

«Немає жодних підстав для того, щоб Росія використовувала військову силу проти українських кораблів і військовослужбовців. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків та кораблі, які вона захопила, без зволікань», - йдеться у заяві НАТО.

У документі наголошується, що «зважаючи на те, що Росія використовує військову силу проти України в Азовському морі та Керченській протоці, члени Альянсу закликають Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів і забезпечити свободу навігації».

«Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Ми рішуче засуджуємо незаконну анексію Криму, яку ми не визнаємо та не будемо визнавати. Будівництво Росії та часткове відкриття мосту Керченської протоки є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України», - заявили члени Північноатлантичного Альянсу.

Водночас Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні під час відкриття пленарної сесії також зробив заяву, в якій підкреслив: «Ми вимагаємо від влади Росії поваги до їхніх зобов’язань та звільнення затриманих українських військових».

«25 листопада українські військові кораблі та інші судна намагалися пройти до Маріуполя через Керченську протоку, але російські кораблі завадили їм. Вони обстріляли і захопили судна і 23 моряків, кілька з них були поранені. Це – серйозна ескалація в регіоні, через яку Україна на 30 днів запровадила воєнний стан», - заявив Антоніо Таяні і наголосив, що територіальна цілісність України є фундаментальною цінністю, а Росія не повинна обмежувати українським кораблям доступ до Азовського моря й зобов’язана поважати Конвенцію ООН щодо морської навігації та угоду з Україною, підписану в 2003 році».

Президент Європейського парламенту також зауважив, що під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм запевнив, що Європейський парламент уважно стежить за ситуацією, що склалася внаслідок дій Росії в Азовському морі.