Парубий обсудил с Митчеллом стратегические вопросы сотрудничества Украины и США

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обсудил с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом стратегические вопросы сотрудничества Украины и США.

В Верховной Раде Украины провел встречу с помощником государственного секретаря США Уэссом Митчеллом. Обсудили стратегические вопросы сотрудничества Украины и США. Спасибо американским союзникам за поддержку Украины", – написал А.Парубий на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.