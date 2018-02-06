Парубий объявил о выходе из фракции БПП двух нардепов

Из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" вышли народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Сообщаю… о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" народных депутатов Украины Кривенко Виктора ... и Кишкаря Павла", - проинформировал спикер на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

Таким образом, в настоящее время фракция БПП насчитывает 136 народных депутатов.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года В.Кривенко и П.Кишкарь официально объявили о выходе из фракции БПП, мотивируя такое решение отсутствием прогресса в реализации ключевых позиций коалиционного соглашения и несогласием с принимаемыми фракцией решениями и законопроектами.

"Причины, которые заставили нас находиться во фракции, больше неактуальны. Пребывание во фракции никоим образом не приблизило увольнение (главы Нацбанка Валерии – ИФ) Гонтаревой или снятия с должности российского гражданина (мэра Одессы Геннадия ) Труханова. Мы не голосовали ни за пенсионную реформу, ни за кодексы, ни за "аудитора из сумки" НАБУ, ни по декларации для активистов-антикоррупционеров. Притеснения НАБУ, давление на антикоррупционный комитет, Роттердам + и куча другого против чего мы выступаем", - написал В.Кривенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам парламентария, они с П.Кишкарем отводят себе время до лета для истребования и воплощения ключевых позиций из коалиционного соглашения.