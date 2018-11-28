Парубий подписал закон о военном положении

Глава парламента также подписал постановление о проведении выборов президента 31 марта 2019 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в среду, 28 ноября, подписал законопроект, которым в 10 областях Украины на 30 дней вводится военное положение. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Таким образом, закон передан на подпись президенту Петру Порошенко.

Парубий также подписал проект постановления No9342 о проведении выборов президента 31 марта 2019 года.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, принятие документа "позволит обеспечить проведение очередных выборов президента Украины в установленные Основным законом Украины сроки".

Ранее сегодня правительственная газета Урядовый курьер опубликовала Указ президента о введении военного положения на 30 дней.

Отметим, накануне в газете Урядовый курьер ошибочно опубликовали первый указ о военном положении на 60 суток. По материалам Корреспондент.net