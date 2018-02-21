Парубий подписал закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил президенту на подпись законопроект №4666 "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

"Сегодня подписал и передал на подпись президенту важный евроинтеграционный закон №4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Убежден, этот закон улучшит бизнес-климат и привлечет иностранные инвестиции в украинскую экономику", - написал А.Парубий на своей странице в Twitter во вторник вечером.

Как сообщалось, 6 февраля Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении и в целом законопроект №4666 с технико-юридическими поправками.

"Указанный вопрос на сегодня регулируется законодательством, принятым в далеком 1991 году. В то же время общества с ограниченной ответственностью – это самая распространенная форма бизнеса в Украине. Более 0,5 млн таких обществ в Украине", – сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (фракция "Народный фронт"), представляя законопроект в парламенте.