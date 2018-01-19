Спикер парламента Андрей Парубий подвел итоги седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

"Это была продуктивная работа всех нас, всего зала. Когда в начале года мы обозначили наши планы, я их объявил, о тех реформах, которые планирует принять Верховная Рада, многие не верили, что это возможно, но фактически все запланированные нами реформы были приняты", - сказал он.

Парубий напомнил о том, как Верховная Рада рассматривала судебную реформу в сентябре-октябре 2017 года. "Самый длительный законопроект в истории современного

Парубий напомнил о том, что Рада одобрила реформу здравоохранения. "И сейчас мы ждем внедрения медицинской реформы", - добавил он.

"Пенсионную реформу, которая была нашей амбициозной целью для повышения пенсий украинским пенсионерам. Также непростая реформа", - сказал спикер.

Парубий также отметил, что Рада в первом чтении одобрила новый Избирательный кодекс. "И этой весной мы будем уже подходить к завершению избирательной реформы", - сообщил он.

"Мы на этой сессии обсудили 197 вопросов и приняли 94 решения, в том числе 62 закона были приняты в целом, 16 постановлений были приняты в целом и 16 законов в первом

Открывая седьмую сессию Верховной Рады 4 сентября 2017 года, спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что осенью Верховная Рада должна рассмотреть реформу образования, медицины, судебную реформу, пенсионную реформу и реформу парламента.