Парубий поручил комитету ВР провести экстренное заседание по е-декларированию общественных активистов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий дал поручение комитету Рады по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией провести экстренное заседание по е-декларированию общественных активистов. Об этом Парубий заявил сегодня, 3 апреля 2018 года, открывая пленарное заседание, передает пресс-служба ВРУ. Так, Парубий, заявил, что сегодня первыми вопросами, которые будут рассматриваться в сессионном зале, должны быть законопроекты об отмене е-декларирования для общественных деятелей и иностранцев, которые участвуют в наблюдательных советах. Поэтому Парубий призвал руководителей всех фракций максимально мобилизовать нардепов, а также обратился к главе комитета по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией провести заседание комитета даже во время пленарного заседания. "Если есть необходимость, его можно провести прямо здесь, в зале. И дать любое заключение по тем законопроектам, которые были зарегистрированы, нами обсуждены и согласованы, и под которыми есть подписи большинства руководителей фракций", - заявил Парубий.

