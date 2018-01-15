Парубий предлагает нардепам начать заседание во вторник с законопроекта по Донбассу

Народные депутаты Украины пленарное заседание во вторник начнут с рассмотрения законопроекта №7163 об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донбасса, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Закон о деоккупации – законопроект, который предусматривает законодательное определение Российской Федерации как страны-агрессора… Я предлагаю, чтобы мы с него начали наше завтрашнее заседание", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Он напомнил, что законопроект о деоккупации, который будут рассматривать во втором чтении, имеет 673 правки, из которых 374 отклонены.

"Тяжело предусмотреть сколько времени займет рассмотрение этого законопроекта, обычно это занимает несколько часов", - отметил спикер.

Как сообщалось, 6 октября 2017 года народные депутаты приняли данный законопроект в первом чтении. 17 ноября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны завершил работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта и рекомендовал парламенту принять документ в целом.

Профильный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны подготовил инициативу ко второму чтению на основании поправок народных депутатов.

Представители фракции "Народный фронт" настаивают на рассмотрении документа во втором чтении и принятии его в целом.

В то же время в "Блоке Петра Порошенко" заявляют о том, что текст ко второму чтению не соответствует стратегии президента Украины по Донбассу, он нуждается в дополнительных консультациях. Кроме того, представители этой фракции считают, что преждевременное принятие законопроекта может поставить под угрозу продление санкций против РФ и освобождение заложников.

Вместе с тем председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что народные депутаты начнут первую пленарную неделю в новом году с принятия закона об обеспечении государственного суверенитета на оккупированной территории Донбасса.