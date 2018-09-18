Парубий предлагает Раде увеличить количество членов ЦИК

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий внес в парламент законопроект об увеличении количества членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом он сказал в ходе открытия утреннего пленарного заседания ВР.

В частности, проектом закона предусматривается, что количество членов комиссии возрастет с 15 до 17. Парубий подчеркнул, что цифра "15" не имеет принципиального значения.

"Цифра "15" была калькой с Российской Федерации, она не имеет принципиального значения. Цифра "17" позволяет пройти процедуру обновления ЦИК… чтобы все фракции и группы были представлены вЦентральной избирательной комиссии", - заявил глава парламента.

Отметим, что в Раду проект был внесен вечером 17 сентября под номером №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".

Напомним, в понедельник глава ВР сообщил, что консультации по вопросу голосования за обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продлятся до 19 сентября. Спикер парламента предостерег депутатов, что оставить старый состав ЦИК с помощью политических интриг не удастся.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий заявил, что Рада может в четверг рассмотреть вопрос Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщало агентство, в Раде нет 300 голосов для прекращения полномочий всех членов ЦИК.