Парубий заявил, что Россия начала подготовку к вооруженной агрессии в Украине с 2012 года

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Российская Федерация начала подготовку к вооруженной агрессии в Украине с 2012 года. Об этом Парубий заявил в ходе заседания в Оболонском районном суде Киева, где сегодня продолжается рассмотрение дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Так, Парубий заявил, что уже с 2012 года на территории Украины формировалась сеть контролируемых организаций РФ, которые имели детальный план захвата местных административных зданий. По словам Парубия, "агентура РФ" работала в семи областях Украины, в частности, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской и Николаевской областях. "В руководстве РФ разрабатывалось несколько сценариев в отношении Украины. Уже с 2012 года на территории Украины формировалась сеть контролируемых организаций РФ, которые имели детальный план захвата местных админзданий. Эта сеть существовала во всех юго-восточных регионах Украины. Эти группы даже не были между собой знакомы. Организация этих групп происходила только по указанию спецслужб РФ", - сообщил Парубий. Кроме того, по его словам, именно письмо Януковича к президенту РФ Владимиру Путину о введении войск "дало легитимность российским войскам". "Главным обстоятельством проведения Совбеза ООН была вооруженная агрессия против Украины. Тот факт, что вооруженная агрессия может начаться в любое время. Мне известно, что 3 марта было зачитано письмо с просьбой ввести войска на территорию Украины", - рассказал Парубий.

