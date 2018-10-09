ПАСЕ отказалась менять санкционные правила для РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.

"Проект резолюции ПАСЕ, которая создавала условия для возвращения россиян, так и не был принят. Его вернули в комитет. Мораль такова: никогда не сдавайтесь", - написал он.

Комитет по вопросам правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который будет представлять в ассамблее проект изменений в правила наложения санкций, поддержал украинские правки в документ, которые делают невозможным "прощение" России.

Одна из правок украинских представителей запрещает участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранным избирателями на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Добавим, в начале октября Рада осудила попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций ассамблеи.

В начале октября депутаты Верховной рады Украины поддержали проект постановления №9089 "О Заявлении Верховной рады Украины в связи с ситуацией, сложившейся в Парламентской Ассамблее Совета Европы", за документ проголосовали 242 нардепа.