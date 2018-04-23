ПАСЕ приостановит деятельность подозреваемых в коррупции членов Ассамблеи

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение о приостановлении деятельности нынешних и бывших своих членов Ассамблеи, которые являются подозреваемыми в коррупционной деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассамблеи. В ответ на доклад следственного органа о коррупции отдельных членов ПАСЕ, Бюро постановило: пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, поведение которых было установлено следственным органом как неэтичное или которая нарушает кодекс поведения Ассамблеи, или которые отказались сотрудничать со следственным органом, и приостановить их деятельность в Ассамблеи немедленно; предложить Комитета по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам рассмотреть дальнейшие возможные действия; предложить Комитету по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам обеспечить надлежащую дальнейшую деятельность в связи с рекомендациями относительно этических принципов Ассамблеи, изложенных в докладе.

