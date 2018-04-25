ПАСЕ выразила поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 апреля приняла резолюцию, в которой выразила поддержку противодействию российской пропаганде на уровне Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев Facebook. "Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразили поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы для отслеживания дезинформации и фейков", - написал он. Арьев у себя на странице в соцсети представил цитату из принятой резолюции. "В некоторых случаях государственные средства массовой информации были превращены в пропагандистские инструменты и были использованы для передачи фальшивых новостей или разжигания ненависти ксенофобии против меньшинств и определенных групп. Это приводит к отсутствию независимости и низким этическим стандартам в ряде средств массовой информации и объясняет все большее недоверие населения. В связи с этим Ассамблея подтверждает свою поддержку решению Европейского Совета 2015 о борьбе с потоком дезинформации и откровенной ложью, происходящих из средств массовой информации и онлайн-счетов в Российской Федерации, путем создания Специальной группы "East StratCom", - говорится в резолюции. Кроме того, ПАСЕ приветствует совместное заявление Специального докладчика Организации Объединенных Наций по свободе слова и трех региональных докладчиков в 2017 году о том, что государственные субъекты не должны создавать, спонсировать и распространять дезинформацию или пропаганду. Напомним, вчера ПАСЕ приняла резолюцию, которой признала оккупацию Российской Федерацией неподконтрольных Украине территорий Донбасса. При рассмотрении украинского блока Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией".

