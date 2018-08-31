Патриарх Кирилл встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле

Глава Российской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Стамбуле с Вселенским патриархом Варфоломеем, передает УНН.

Официально заявлялось, что речь на встрече шла о разрешении межцерковных вопросов. Одним из них является предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

"Есть разница между диалогом, который ведут политики, и диалогом, который мы ведем. В диалоге, который ведут политики, каждый отстаивает интересы своей страны, а диалог внутри Православной Церкви имеет другую природу. Конечно, мы представляем интересы своих церквей, но мы всегда имеем ввиду наше общее благополучие, единство Святой Церкви и ее способность совершать миссию в современном мире. Диалог между поместными церквями происходит внутри единого тела", - сказал патриарх Кирилл.

Встречу инициировал глава РПЦ.

Отметим, комментируя встречу патриархов в Стамбуле министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что из-за пути Украины к томосу российская церковь должна перейти от пропаганды к серьезному разговору.

"Даже не как министр, а как христианин, считаю, что это хорошо, когда российская церковь едет разговаривать к матери-церкви. Возвращается к настоящим церковных канонам. Наш путь к томосу все изменил. От пропаганды российская церковь должна перейти к серьезному разговору", - написал П.Климкин.

Напомним, ранее стало известно, что решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет уже в конце лета или в сентябре.

По материалам УНН.