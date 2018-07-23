Павел Гриб в российском суде отрицает обвинения в содействии терроризму

Гражданин Украины Павел Гриб не признал вину по обвинению в содействии терроризму, сообщила журналистам пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Алена Катькало.

"Павел Гриб не признает свою вину. Адвокат считает, что допущены нарушения уголовного закона на стадии следствия", - сказала А.Катькало.

Ранее сообщалось, что адвокат подсудимого П.Гриба в суд не явился, сославшись на занятость по другому делу, в связи с чем заседание перенесли на 23 июля.

По версии следствия, с марта по май 2017 года, находясь в Украине, обвиняемый переписывался в интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Следствие считает, что П.Гриб убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года.

Обвиняемый жил в Киеве, ранее нигде не работал.

Со слов подсудимого, он был задержан 24 августа 2017 года в белорусском Гомеле.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Белоруссии.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позднее МИД Украины заявило, что получило подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Белоруссии.

1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по изменению меры пресечения арестованному П.Грибу в связи с проблемами со здоровьем и принял решение отказать в ее удовлетворении.