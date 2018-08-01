Павленко остается советником президента

Новый руководитель Национального института стратегических исследований (НИСИ) Ростислав Павленко заявляет, что остается советником президента по гуманитарным вопросам.

"Остаюсь советником президента Украины по гуманитарным вопросам. Поэтому большой привет всем, кто поспешил предвестить отстранение от стратегически важных тем. Рановато обрадовались. Все будет хорошо!", - написал Р.Павленко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он также сообщил, что уже успел обсудить с коллективом Национального института стратегических исследований приоритеты и задачи на ближайший период и поблагодарил президента за назначение на должность. "Когда агрессор опережает в ресурсах, должны противопоставить синергию, объединение знаний в различных сферах, и способность действовать совместно и быстро", - отметил Р.Павленко.

Он также сообщил, что сотрудничает с бывшим директором Национального института стратегических исследований Владимиром Горбулиным. "Владимир Павлович Горбулин в Национальной академии наук будет заниматься вещами, которые сможет сделать только он. Работаем в одной команде, и в полном взаимодействии", - написал Р.Павленко.

Как сообщалось, 30 июля президент Украины Петр Порошенко назначил Р.Павленко директором Национального института стратегических исследований и уволил с этой должности В.Горбулина, перешедшего на работу в Национальную академию наук.