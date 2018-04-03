Пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев на 10 лет - Рева

Пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев на 10 лет, заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - министр.

Рева напомнил, что Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. При этом, украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - подчеркнул Рева.

Сообщалось, что, по мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, увеличение пенсионного возраста в Европе не должно остановиться на уровне 65 лет.