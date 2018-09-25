Перенос переговоров ТКГ из Минска мало что изменит - Марчук

Перенос площадки переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе из Беларуси в другую страну не принесет результатов, считает представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в ТКГ Евгений Марчук.

"Это мало что изменит, во-первых. Во-вторых, переговоры хоть немного, как-то … удерживают Беларусь в отношениях с Украиной, которые могут резко поменяться, когда переговорный процесс из Минска уйдет, потому что мы знаем: Россия и Беларусь - это единое союзное государство", - сказал Е.Марчук журналистам во вторник в Киеве.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил мнение о необходимости перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу, из-за позиции делегации Беларуси при ООН, которая "хронически" голосует против любых идей и предложений Украины.