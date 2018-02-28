Первые поставки американского вооружения должны произойти уже через несколько недель – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первые поставки вооружения из США должны произойти уже через несколько недель.

"Первая поставка этого вооружения должна быть уже через несколько недель, - заявил "П.Порошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он отметил, что речь идет о ряде вооружений, начиная с "антиснайперских комплексов".

"Мы говорим о множестве поставок, начиная с антиснайперских комплексов, так как много украинских бойцов были убиты именно российскими снайперами на востоке нашей страны", - сказал глава государства. Получение таких комплексов, по мнению П.Порошенко, поможет Украине существенно снизить количество погибших, особенно на передовой.

"Мы также говорим о средствах электронной борьбы, противовоздушной обороны и много других видов вооружения.", - сказал он.

Президент также напомнил, что проводил переговоры о поставках вооружения с президентом США Дональдом Трампом и Госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Маттисом.

"У нас много позитивных новостей (по переговорам - ИФ), но я к сожалению на могу рассказать о них более детально", - сказал П.Порошенко.