Первые решения по заявлениям в ЕСПЧ о нарушениях прав человека со стороны РФ будут в течение года

Министр юстиции Украины Павел Петренко прогнозирует, что уже в текущем году появятся первые решения по индивидуальным заявлениям в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушениях прав человека со стороны РФ.

"Те дела, которые касаются нарушения прав человека, индивидуальные споры между физическим лицом и государством, которые подаются в ЕСПЧ по событиям на территории Донбасса и аннексированного Крыма, принимаются судом и коммуницируются. Президент Европейского суда указал на 3 тыс дел, но есть одна деталь… Это заявления, которые подаются к двум государствам: и к Украине, и к России в первую очередь, так как украинские граждане подают к двум государствам альтернативно", - сказал П.Петренко журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, сейчас есть первое судебное решение ЕСПЧ, которое касается заявления одного из жителей Луганска. Этот человек, как отметил министр, подавал иск к Украине в связи с нарушением его права на свободу передвижения, и ЕСПЧ ему отказал в удовлетворении заявления, указав, что на этой территории контроль и ответственность за нарушения прав человека несет именно РФ. "То есть, если бы он обратился к Российской Федерации (подал иск к РФ), то решение было бы другое", - подчеркнул П.Петренко.

По убеждению министра, это решение является прецедентным и, соответственно, Украина занимает такую же позицию по остальным делам, по которым граждане обращаются к двум государствам.

"Я рассчитываю, что в ближайшее время, возможно даже в этом году, появятся уже первые решения по индивидуальным обращениям, в которых будет четко определено нарушение со стороны Российской Федерации как стороны, которая координирует террористов, имеет постоянно действующие военные формирования на территории Донбасса", - заявил П.Петренко.

Он также обратил внимание на то, что украинскую позицию значительно усиливает закон о деоккупации. "Поскольку он четко дает правовой статус тем территориям Украины, которые захвачены и оккупированы государством-агрессором", - добавил министр.

Что касается заявлений о нарушениях прав человека в Крыму, то, по словам П.Петренко, "однозначно, без сомнений, будут вынесены решения против России".