Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из минского процесса.

"После произошедшего террористического акта (убийства главы "ДНР" Александра Захарченко ) очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю, это не означает, что Россия выходит из Минского процесса", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Россия выйти из переговоров в нормандском формате после убийства А.Захарченко.