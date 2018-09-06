Петиция за освобождение Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов

Петиция за освобождение осужденного по политическим мотивам в Российской Федерации украинского кинорежиссера Олега Сенцова на сайте администрации президента США Дональда Трампа набрала необходимое количество голосов.

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с просьбой немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь время Америке сказать свое слово. Мы настоятельно призываем нашу власть принять твердую позицию по этому вопросу и использовать все средства, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России", - заявляется в петиции.

По состоянию на 10.45 четверга (по Киевскому времени) под данной петицией подписались более 100,7тыс. человек. Всего необходимо было собрать 100 тыс. голосов до 8 сентября. При этом последние дни украинцам был закрыт доступ к голосованию.

Как отмечается на интернет-портале Белого дома, в случае сбора петицией свыше 100 тыс подписей в течение 30 дней его сотрудники направят ее в соответствующее ведомство, а затем оповестят авторов и всех подписавших ее граждан о решении по электронной почте.