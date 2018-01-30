Петренко назвал "кремлевский доклад" США последним предупреждением для России

Публикация так называемого "кремлевского доклада" Министерства финансов США является последним предупреждением для России. Об этом журналистам заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. "На самом деле правительство Соединенных Штатов всегда занимает последовательную позицию, когда применяются санкции к тем лицам, которые нарушают территориальную целостность соседей", - заявил Петренко. Кроме того, министр юстиции отметил, что данный список будет последним предупреждением для РФ. "Это уже не первый список граждан РФ, в отношение которых были применены санкции", - добавил Петренко. Напомним, ранее США представили "кремлевский доклад" с именами 210 человек из окружения президента России Владимира Путина. Согласно обнародованному списку всего в нем 114 чиновников и руководителей российских государственных компаний, а также 96 представителей бизнеса, которых Минфин США называет олигархами.

