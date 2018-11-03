Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацію і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні історичний день, започаткований з перших днів незалежності України, коли українці прагнули і молилися про незалежну, єдину, автокефальну помісну українську церкву", - сказав П.Порошенко.

Він розповів, що українська сторона звернулась про надання автокефалії УПЦ одразу після Великодня у квітні.

"Угода, яку ми сьогодні підписали, завершила цей процес, вона надасть всі умови, щоб процес надання Томосу був проведений у чітку відповідність до канонів православної церкви", - заявив Президент.

П.Порошенко закликав українців тепер молитися за мир, єдність української церкви, "щоб Господь не допустив провокацій і крові".