Письмо Януковича Путину об использовании войск РФ в Украине придало легитимности действиям российских военных в Крыму – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что письмо экс-президента Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путина от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ в Украине придало легитимности действиям российских военных в Крыму в 2014 году.

"Мне известно, что на одном из заседаний Совета безопасности ООН 3 марта, если не ошибаюсь, представителем России Чуркиным было зачитано письмо (В.Януковича ) к президенту Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. И если до того времени российские подразделения пытались не обозначать себя как Вооруженные силы РФ, то, собственно, это письмо Януковича и придало легитимности действиям российских войск. После этого многие из них неприкрыто говорили, что они представители ВС РФ", - сказал он во время допроса в качестве свидетеля обвинения по делу о государственной измене В.Януковича в Оболонском районном суде Киева в среду.

А.Парубий отметил, что руководство РФ разрабатывало несколько сценариев в отношении Украины. "Когда я вел переговоры в Луганске с боевиками (в 2014 году ), мне стало известно, что уже с 2012 года на территории Украины, особенно в юго-восточных областях, формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций, которые под видом "реконструкторов" готовили кадры и имели детальный план захвата местных администраций и органов власти, и, соответственно, подготовки к вводу российских войск", - рассказал он.

По его словам, существовали сценарии полномасштабной военной агрессии РФ против Украины, установления контроля России над юго-восточными регионами Украины и создания так называемой "Новороссии", и "минимальный сценарий" по захвату Крыма, а решения принимались оперативно в зависимости от ситуации.

"Я уверен, что письмо-обращение Януковича и стало тем легитимным основанием для тех действий Российской Федерации, которые открыто были осуществлены в Крыму, а затем начались не только в Донецкой и Луганской, а в семи областях Украины, где агентура РФ начала захватывать здания. И это стало сигналом с момента письма Януковича", - подчеркнул А.Парубий.

Он также указал, что в то время многим подразделениям Вооруженных сил Украины, МВД, СБУ их руководители, назначенные во времена В.Януковича, опираясь на его письмо В.Путину, говорили, что "в Киеве "хунта", есть законно избранный президент, и поэтому не подчиняемся решениям киевской власти".