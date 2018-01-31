По последним данным, в заложниках на неподконтрольных Украине территориях Донбасса находятся 108 человек. Об этом заявил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит в ходе круглого стола на тему "Как освободить пленников Кремля", передает "Радио Свобода". "На сегодня освобожден или найден 3221 человек. Официально заложниками считаются еще 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО. Пропавшими без вести являются 398 человек", - сказал Тандит. Отмечено, что он отказался назвать возможную дату обмена пленных. "Мы не анонсируем будущие реализации и проведение операций по освобождению заложников, потому что в процесс освобождения привлечено очень много людей", - сказал советник председателя СБУ.

