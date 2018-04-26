В дискуссиях по вопросу "дорожной карты" имплементации Минских соглашений сохраняются базовые разногласия с Россией, согласованного текста нет, сообщил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Дискуссии по проекту "дорожной карты" показали, что есть базовые разногласия, в частности, относительно последовательности действий. (…) Обсуждаем ли мы их в рамках проекта "дорожной карты" или нет - оказалось, что противоречия остаются, поэтому согласованного текста "дорожной карты" нет", - сказал Э.Райхель в совместном интервью с послом Франции Изабель Дюмон агентству "Интерфакс-Украина".

Посол уточнил, что Германия, Франция и Украина настаивают на первоочередных условиях безопасности в регионе.

"У нас есть Украина, и Франция, и Германия, которые говорят: сначала прекращение огня и отведение тяжелого вооружения. Россия же настаивает на политических аспектах, заложенных в Минских договоренностях", - добавил дипломат.

В свою очередь, И.Дюмон рассказала, что Франция и Германия также находятся в тесном сотрудничестве с США по вопросу Украины.

"Каждый раз, когда спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ведет переговоры по вопросу Украины, имеют место консультации с французскими и немецкими официальными представителями. У нас очень тесное сотрудничество между США, Францией и Германией. Мы двигаемся в одном направлении, нет существенных различий в видении цели, которой является имплементация Минских договоренностей, прекращение огня и т.д.", - пояснила она.