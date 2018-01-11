Под стражей в РФ содержатся более 5 тысяч украинцев - омбудсмен

На территории РФ в местах заключения под стражей содержатся более 5 тыс. граждан Украины, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"С Татьяной Николаевной Москальковой (российский омбудсмен ) мы очень активно сотрудничаем, но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории РФ. Это основная тема нашего сотрудничества. Татьяна Николаевна иногда обращается ко мне по поводу тех граждан, которые находятся под стражей на территории Украины", - рассказала В.Лутковская в интервью телеканалу "112.Украина", текст которого был опубликован на сайте канала в среду.

Она отметила, что тему недавнего обмена заложниками, прошедшего 27 декабря 2017 года, с Т.Москальковой не обсуждала. Омбудсмен также не подтвердила и не опровергла информацию об участии российской стороны в недавнем обмене заложниками. "Мне сложно сказать относительно того, принимала или не принимала участие российская сторона, я могу сказать о том, кто был на контрольно-пропускном пункте в Майорске в тот момент, когда мы готовили автобусы и проводили процедуру с представителями т.н."ЛНР", а затем приезжали к представителям т.н."ДНР". Вот это те, кто действительно принимал активное участие", - сказала В.Лутковская.

Ранее омбудсмен заявляла, что в РФ участились случаи открытия дел против работающих там граждан Украины, недовольных условиями труда, собирающихся вернуться в Украину либо расторгнуть трудовой контракт.