Подозреваемому в убийстве юриста Ноздровской продлили арест

Суд продлил срок содержания под стражей Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве юриста Ирины Ноздровской, на два месяца.

"Несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить последнему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Ю.Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 8 марта 2018 года.