Подозреваемый в убийстве экс-участника АТО Олешко в Бердянске признался в совершении преступления и рассказал о заказчике

Подозреваемый в совершении убийства бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат") признался, что совершил преступление по заказу владельца ресторана "Мохито" (Бердянск, Запорожская обл.).

Его показания внесены в определение Орджоникидзевского райсуда Запорожья от 17 сентября, которое обнародовано на сайте ЕРДР.

Подозреваемый рассказал, что в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где познакомился с заказчиком, который занимается предпринимательской деятельностью в Бердянске, ему принадлежит ресторан "Мохито".

Позднее новый знакомый позвонил подозреваемому и попросил помочь проучить одного человека, в частности, "прострелив ягодицы". За это предприниматель обещал вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса.

Затем заказчик и исполнитель договорились, что тот приедет в Бердянск 29 июля для обсуждения деталей. Подозреваемый приехал с двумя своими знакомыми. Вечером того же дня он встретился с заказчиком и обсудил детали будущего "урока".

Согласно показаниям подозреваемого, предприниматель передал ему пакет с обрезом охотничьего ружья и 8 патронами. Затем заказчик показал исполнителю автомобиль для использования во время покушения.

Кроме того, показал дом В.Олешко и рассказал о его графике, показал также фотографию.

31 июля исполнитель попросил знакомого отвезти его по делам туда, где жил экс-боец АТО, якобы для передачи пакета. Вскоре домой приехал В.Олешко с несколькими мужчинами, после чего подозреваемый вытащил обрез с двумя патронами и направился к дому, где выстрелил из двух стволов обреза.

После выстрелов исполнитель преступления уехал с друзьями в направлении Днепра.

По его словам, он позвонил заказчику и сообщил, что выполнил задание. Тот попросил его позвонить, когда будет дома, однако в Васильевке (Запорожская обл.) он вместе со своими знакомыми были задержаны полицией.

В.Олешко (позывной Сармат) был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве В.Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске.

2 августа всем четверым задержанным в Васильевке было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства. Как написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук, подозрение объявлено по пункту 12 части 2 статьи 115 УК Украины.

Нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что убийца В.Олешко был бывшим снайпером из отряда милиции особого назначения "торнадо" и также участвовал в АТО. Остальные четверо задержанных являются его сообщниками, спортсменами из Днепра и области.

Позже появилась информация, что задержанный в Бердянске мужчина не имеет статуса подозреваемого и проходит по делу об убийстве В.Олешко как свидетель. по неофициальным данным, перед убийством он одолжил четверым злоумышленникам автомобиль, не зная целей его использования.

3 августа Бердянский городской суд арестовал 4-х подозреваемых в совершении этого преступления. При этом судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока в ходе заседания сообщил, что по основной версии следствия, убийство было совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности.

15 сентября полиция сообщила о задержании подозреваемого в организации умышленного убийства В.Олешко.