Пограничная служба Польши приняла решение выслать из страны более 60 украинцев из-за их нелегального трудоустройства. Об этом заявил пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуш Сеницкий, сообщает "Польское радио". Как отмечается, польские пограничники установили факт нелегального трудоустройства 63 иностранцев, в том числе 62 граждан Украины, одним из агентств временной занятости в Люблине. "В результате проверки задержаны в общей сложности 63 иностранца, в том числе 62 гражданина Украины и одного гражданина Молдовы, которые были трудоустроены без необходимых разрешений и договоров одним из люблинских агентств временной занятости", - сообщил Сеницкий. Сообщается, что указанные иностранцы, по решению пограничной службы, должны покинуть территорию Польши, а против владельца фирмы в суд направлено соответствующее исковое заявление. Напомним, ранее сообщалось, что в Польше за прошедший год 276 гражданам Украины предоставили статус беженца и другие виды международной защиты.

