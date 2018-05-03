Пограничники ФСБ с начала текущей недели несколько раз остановили в Керченском проливе и Азовском море суда, следующие в Мариуполь - ГПСУ

Пограничники ФСБ с начала текущей недели несколько раз остановили в Керченском проливе и Азовском море суда, следующие в Мариуполь, сообщили в ГПСУ

Государство-агрессор Россия начало "жесткую политику" остановки и осмотра невоенных морских судов, следующих в сторону неоккупированной части Украины. Донецкий отряд Госпогранслужбы зафиксировал уже несколько таких случаев, которые с 30 апреля 2018 года стали ежедневными, сообщает пресс- служба ГПСУ.

Согласно сообщению, в минувший понедельник в Керченском проливе сторожевой корабль погранслужбы ФСБ РФ остановил теплоход, следовавший из Греции в Мариуполь. Пограничники осмотрели судно и установили личности членов экипажа. В тот же и другие дни оккупанты остановили еще три судна, направлявшихся в Мариуполь из Израиля и Италии.

Как отмечают в Госпогранслужбе, некоторые суда россияне проверяют по несколько раз. Так было с теплоходом, следовавшим из Италии в Мариуполь под флагом Мальты: первый раз пограничники остановили судно в Керченском проливе, а второй - уже в акватории Азовского моря.

Ни в одном случае сотрудники погранслужбы РФ никаких замечаний не высказывали, подчеркнули в ГПСУ.

12 апреля 2018 года российский МИД пригрозил Киеву ответными действиями за задержание украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд", зарегистрированного во временно аннексированном Крыму.