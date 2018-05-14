Пограничники не пропустили в Украину экс-солистку "Ночных снайперов", артистку Сурганову

В ночь на понедельник в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев") пограничники не пропустили в Украину еще одну артистку с Российской Федерации – экс-солистку группы "Ночные снайперы", а ныне лидера группы "Сурганова и Оркестр" Светлану Сурганову, сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, была обнаружена гражданка РФ Светлана Сурганова ("Сурганова и оркестр"). В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 года она действительно посещала ВОТ (временно оккупированную территорию) АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через 2 дня вернулась в Россию", - написал О.Слободян в своей странице в соцсети Facebook в понедельник утром.

По словам помощника главы Госпогранслужбы, в Украину С.Сурганова прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений.

"В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрете ей въезда сроком на 3 года", - проинформировал он.

По данным О.Слободяна, всего в течение 2017-18 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, нарушавших отечественное законодательство относительно посещения ВОТ АР Крым.