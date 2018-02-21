Пограничники приняли решение запретить Саакашвили въезд в Украину до 2021 года

Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

В ответе первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка на запрос адвокатов М.Саакашвили, который предоставил агентству "Интерфакс-Украина" защитник политика Руслан Чернолуцкий, указано, что Администрация Госпогранслужбы считает данное решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины.

Ведомство отмечает, что 12 февраля была осуществлена "реадмиссия М.Саакашвили по стандартной процедуре", поскольку он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

Р.Чернолуцкий отметил, что защита М.Саакашвили считает данное решение Госпогранслужбы незаконным и намерена его обжаловать.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Адвокат Р.Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины отметили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".