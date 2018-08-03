Погранслужба Украины планирует модернизацию имеющихся и закупку новых кораблей и катеров для морской охраны

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в рамках рабочей поездки в Литву ознакомился с наработками литовского ведомства по охране границы и рассказал о планах украинского ведомства.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, П.Цигикал встретился с командующим Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы Ренатасом Пожелой и детально ознакомился с системой охраны госграницы.

Глава украинского погранведомства обратил внимание на то, что Госпогранслужба совершенствует систему контроля надводной обстановки и интенсивно использует морскую охрану, которая насчитывает около 70 кораблей и катеров различных проектов. По его словам, Государственная программа развития предусматривает реформирование морской охраны в соответствии со стандартами НАТО и Европейского Союза.

"С целью обновления корабельно-катерного состава планируется модернизация имеющихся, а также строительство и закупка новых проектов кораблей и катеров. Кроме того, с мая текущего года мы начали комплексную реформу морской охраны и создали региональное управление морской охраны", - подчеркнул он.

Стороны обсудили существующие стратегии, нацеленные на борьбу с контрабандной деятельностью, нелегальной миграцией и другими видами трансграничных преступлений, особенно организованной преступностью.

П.Цигикал констатировал, что благодаря существующему сотрудничества с литовскими коллегами улучшился оперативный потенциал Госпогранслужбы Украины и внедрена интегрированная система управления безопасностью границ наряду со стандартами, моделями и лучшими практиками стран-членов ЕС.

Он выразил уверенность, что высокий уровень сотрудничества правоохранительных органов Украины и Литвы по вопросам обеспечения пограничной безопасности и в дальнейшем будет развиваться.