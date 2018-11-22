Поки влада боролася за Томос у приміщенні Верховної Ради церкву Московського патріархату замінили на "кабінет милосердя"

У приміщенні Верховної ради діє церква Московського патріархату. Незаконно облаштованій церкві УПЦ (Московського патріархату), що розташована у приміщенні парламентських комітетів (вул. Садова 3-А) змінили назву.

Відтепер це - "кабінет милосердя", - пишуть Факти ICTV. Вивіска свідчить також про те, що приміщення є кабінетом народного депутата України (фракція Опозиційний блок) Мірошниченка Ю. Р. Вся церковна атрибутика на місці, богослужіння відбуваються за розкладом.

Іще кілька місяців тому це приміщення називалося Свято-Володимирським храмом. За даними офіційного сайту УПЦ МП богослужіння у цьому "храмі" проводили представники Синодального відділу у справах пастирської опіки пенітенціарної системи "Нагадаю, що це приміщення було незаконно переоблаштоване під церкву іще в 2008 р.

У офіційній відповіді яку я отримав у грудні 2017 р. від керівника апарату ВР Петра Боднара було вказано, що ними не приймалося "будь-яких рішень про виділення вказаного приміщення". Це дає підстави припускати, що за 10 років державі не було надано суттєвих матеріальних збитків через несплату коштів за оренду, комунальних платежів, охорони, надання електроенергії тощо, що має передбачати кримінальну відповідальність", - написав на своїй facebook сторінці Олексій Кошель - голова Комітету виборців України.

Діяльність УПЦ МП в українському парламенті ставало предметом кількох гучних скандалів, однак голова Верховної Ради, очевидно, не бажає конфліктувати зі "батюшками". Хоча впродовж кількох місяців цього року приміщення храму було опечатане, а спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що "існування в адмінбудівлі парламенту церкви не відповідає законодавству", церква продовжує працювати.

За матеріалами LifeInvest.com.ua.