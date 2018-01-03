Полиция Киева открыла дело по факту ДТП с участием судьи

Столичная полиция открыла дело по факту ДТП с участием судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрия Усатова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева в Facebook. Сообщается, что следственное управление полиции Киева внесло сведения по данному ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрия Усатова. В полиции также добавили, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, в результате ДТП с участием Ford Mustang и Renault Duster оба авто оказались в кювете. Водители получили телесные повреждения, их доставили в больницу. За рулем Ford Mustang находился 48-летний судья, а специальный прибор показал у него концентрацию алкоголя в 1,52 промилле.

