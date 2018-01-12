Полиция обнародовала статистику раскрываемости убийств за последние 20 лет

Украинские следователи прошлом году раскрыли 1387 убийств из 1551 совершенного. Также было раскрыто 466 убийств прошлых лет, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Заместитель главы Нацполиции на своей странице в Facebook опубликовал данные о количестве совершенных и раскрытых в стране умышленных убийств за последние 20 лет:

1997 - 2002 годы - 4529 совершенных/4296 раскрытых;

2014 год - 4389;

2015 год - 3004;

2016 год - 1726 совершенных/1424 раскрытых;

2017 год - 1551 совершенных/1387 раскрытых.

По словам Аброскина, соответствующую статистику он привел для опровержения слухов о том, что в Украине уровень преступности находится на уровне 90-х годов.

"В последнее время появилось очень много "специалистов", которые голосят о том, что у нас в государстве уровень преступности находится на уровне 90-х годов. Позже это подхватывает российская пропаганда и уже на весь мир транслирует о "разгуле криминала на Украине" с целью дискредитации нашей страны на международной арене посредством демонстрации якобы нашей "неспособности навести порядок и обеспечить правопорядок", - отмечает он.

Правоохранители стояли и будут стоять на страже безопасности граждан, подчеркнул Вячеслав Аброськин.

"Криминальная полиция всегда была, есть и будет вне политических амбиций "активистов", заинтересованных в пиаре на чужой беде. Независимо от того есть "внимание общественности" или нет, мы будем раскрывать преступления и задерживать преступников, потому что жизнь и безопасность наших граждан - самые главные и самые ценные", - резюмировал заместитель главы Нацполиции.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подвел итоги работы правоохранителей в Украине в 2017 году.

По его словам, в стране с начала 2017 года шесть полицейских были убиты в ходе проведения специальных операций и еще 1,4 тысячи пострадали во время массовых акций.