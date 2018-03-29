Польша усилила контроль на границе с Украиной

В связи с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) сотрудники польской таможни проводят усиленный контроль в пунктах пропуска на восточной границе, в частности на границе с Украиной. Об этом сообщает "Польское радио". Сообщается, что работники Государственной налоговой администрации проводят усиленный контроль в пограничных пунктах пропуска на востоке Польши. Отметим, что меры связаны с распространением в Польше вируса АЧС. Одним из факторов, переносят болезнь, могут быть продукты питания, перевозимые через границу. "На протяжении целого прошлого года мы задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. Их изымают и уничтожают неподалеку пункта пропуска. Чаще всего эту процедуру мы проводим в пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью", - сообщили в таможенном отделе Государственной налоговой администрации.

