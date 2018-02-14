Пономарев считает письмо Януковича к Путину ключевым для легитимизации аннексии Крыма Россией

Письмо экс-президента Украины Виктора Януковича президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины являлось ключевым для легитимизации аннексии Крыма Россией, считает экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев.

"С моей точки зрения, это ключевая вещь, это способ легитимировать военную агрессию на территорию Украины, и главная правовая основа, на которой принималось решение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины", - сказал он во время дачи показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене В.Януковича.

И.Пономарев считает, что когда это письмо было зачитано 28 февраля на внеочередном заседании Совета Федерации Федерального собрания РФ его членом Андреем Клишасом, оно провело "водораздел". По его мнению, принятое Совфедом РФ на основании этого письма решение о даче разрешения на использование Вооруженных сил РФ в Украине уже подавалось как ответ на обращение "президента "союзной" нам страны, как у нас это любят говорить, "братского народа", воспрепятствовать военному перевороту и защитить граждан дружественной нам страны".

При этом экс-депутат Госдумы указал, что письмо В.Януковича тогда не было продемонстрировано в Совете Федерации. "Клишас говорил о каких-то деталях, которых в итоговой версии письма В.Януковича, которое продемонстрировал Чуркин в ООН, не было. Я могу предполагать, что это письмо составлялось совместно с представителями РФ, но сказать это точно я не могу", - рассказал он.

И.Пономарев сообщил, что письмо В.Януковича президенту РФ В.Путину он увидел в конце марта – начале апреля 2014 года с помощью своего друга, работающего в миссии РФ при ООН.

"Мне его показали, сказали, что оно было официально передано в секретариат ООН, распространено на заседании Совбеза ООН. И меня заинтересовало, что это письмо было не на бланке сделано, на нем была подпись президента Януковича и от руки проставлена дата 1 марта 2014 года. Но другие официальные документы, которые я видел, все были с соответствующими гербами, бланками, а это письмо было просто на листе бумаги, и этим оно отличалось", - обратил внимание свидетель.