Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября посетит Париж, где примет участие в праздновании 100-й годовщины окончания Первой мировой войны.

Об этом сказал государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан на совместном брифинге с вице-премьер- министром Украины - министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко по результатам VІI заседания Украинско-Французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает корреспондент Укринформа.

"11 ноября в Париже с визитом будет находиться Президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-й годовщины окончания Первой мировой войны. Для нас большая честь принимать Президента по этому поводу", - сказал Лемуан. Читайте также: Порошенко представил нового председателя Киевской ОГА

Он добавил, что 10 декабря в Париже состоится бизнес-форум, который станет возможностью для представителей украинского и французского бизнеса "лучше узнать друг друга" и начать интересные совместные проекты.