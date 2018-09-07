Порошенко анонсировал "новые или неожиданные" заявления в послании к Раде

Президент Украины Петр Порошенко на неформальной встрече с нардепами своей фракции заявил, что намерен рассказать "новые или неожиданные вещи" в своем послании к Верховной Раде.

Об этом 7 сентября рассказал журналистам нардеп из Блока Петра Порошенко Владимир Арешонков, сообщает "Интерфакс-Украина".

Нарлеп отметил, что Порошенко выступит с посланием в парламенте на следующей пленарной неделе, 18-21 сентября.

Арешонков уточнил, что встреча президента с фракцией длилась несколько часов. По словам нардепа, вопросы предвыборной кампании они не обсуждали.

"Напрямую президент не говорил, что я вам рассказываю, как должно быть, что мы стартуем и так далее. Он концентрировал внимание на том, что сегодня он делает как президент и что планирует делать. Значит ли это объявление начала его участия в предвыборной кампании? Возможно, да. Но напрямую это не звучало", - подчеркнул нардеп.

Издание "Украинская правда" сообщало, что на неформальной встрече 6 сентября президент обсуждал с фракцией "томос, армию и единую команду". По материалам Гордон