Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 оборонительного вооружения из США

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в 2018 году получение Украиной оборонительного вооружения из США.

"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - написал П.Порошенко на совей странице в соцсети "Фейсбук".