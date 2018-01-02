Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 оборонительного вооружения из США
2018-01-02 18:41
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в 2018 году получение Украиной оборонительного вооружения из США.
"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - написал П.Порошенко на совей странице в соцсети "Фейсбук".