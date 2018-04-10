Президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание СНБО по санкциям против России. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. "Несколько дней назад я дал поручение СБУ, Кабмину, СНБО подготовить соответствующий проект решений, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО и санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США и безусловно в состав санкций будут включены и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются ключевыми участниками российских процессов и относительно работы в Крыму, и поставок оружия. Конечно, реакция Украины будет быстрой и решительной", - заявил Порошенко, отвечая на вопрос о введении санкций в отношении РФ вслед за США. Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложений по синхронизации санкционных режимов Украины и США. Отметим, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкционный список против Российской Федерации. В частности, в список внесены 7 российских олигархов и 12 компаний. Также санкции применены к 17 высокопоставленным чиновникам правительства России и государственных компаний по торговле оружием. Так, под санкции попали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Андрей Скоч.

