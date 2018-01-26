Порошенко: Борьба с коррупцией – приоритет моей президентской политики

Президент Украины Петр Порошенко считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

"Я организовываю борьбу с коррупцией в Украине не в связи с визовой либерализацией, не в связи с траншем МВФ, а потому, что борьба с коррупцией – приоритет моей президентской политики. Я создал независимые антикоррупционные органы – НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с остальными институциями и уже демонстрируют первые результаты", - сказал он, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу (трансляция и перевод "5 канала").

П.Порошенко напомнил, что ряд антикоррупционных требований был заложен в план визовой либерализации с Европейским Союзом.

"У нас был целый список (требований), и мы полностью их выполнили", - добавил президент.