Порошенко допросят как свидетеля по делу о госизмене Януковича

Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в среду, 21 февраля.

"В среду мы допросим президента Украины Петра Порошенко и посла (постпреда Украины при ООН Владимира ) Ельченко. Это последние свидетели стороны обвинения в этом процессе", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.