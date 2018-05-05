Президент Украины Петр Порошенко допускает создание Высшего антикоррупционного суда уже в первой половине 2018 года. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Focus, передает DW. "Мы хотим ускорить создание независимого Антикоррупционного суда. Я убежден, что это удастся сделать в первой половине года, возможно, уже в мае", - заявил Порошенко. В интервью украинский президент также отметил негативное влияние конфликта на Донбассе на общую ситуацию в стране "Мы успешно бы развивали наше государство, если бы не было войны", - добавил Порошенко. Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко надеется на более тесную координацию США и Европейского союза в вопросе миротворцев на Донбассе и санкций против Российской Федерации. Кроме того, он подчеркнул, что миротворцы могли бы обеспечить проведение свободных и справедливых выборов на востоке Украины.

