Порошенко и Эрдоган договорились затронуть украинский вопрос на саммите G20

Президент Украины Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом по поводу российской агрессии в Керченском проливе

Об этом сообщили на сайте президента.

Порошенко проинформировал Эрдогана по поводу действий России в акватории Керченского пролива и о введении военного положения в 10 областях Украины.

Президент Турции осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины.

Руководители государств договорились нарушить украинский вопрос в Буэнос- Айресе на саммите G20.

Во время телефонного разговора проинформировал @RT_Erdogan о дерзком акте агрессии РФ против Украины в акватории Керченского пролива и действия Украины в ответ, в частности введение режима военного положения.

Договорились, что Реджеп Тайип Эрдоган затронет украинский вопрос на # G20Summit pic.twitter.com/LQ1pnLzQdm - Петр Порошенко (@poroshenko) 28 ноября 2018

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, отменит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна пройти во время саммита Большой двадцатки.По материалам Еспресо TV